Путин предложил арестовать журналистку NBC

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Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин в шутку предложил посадить в тюрьму журналистку телеканала NBC News Мегин Келли за то, что она установила «слишком близкий контакт» с ним. Так глава государства ответил на ее вопрос о связи с экс-советником президента США по нацбезопасности Майклом Флинном.

Встреча Путина с Флинном произошла в 2015 году. Тогда, по словам президента РФ, он с американским генералом «даже практически не разговаривал». Он рассказал Келли, что присутствовал на мероприятии телеканала Russia Today, где выступал с речью. Недалеко от него сидел незнакомый мужчина. О том, что этот человек ранее работал в спецслужбах США, глава России узнал уже после того, как покинул мероприятие.

«У меня с вами, вот с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с генералом Флинном. Мы с вами вчера встречались вечером, мы с вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся», — отметил Владимир Путин в интервью Келли, которая вела пленарную сессию Петербургского международного экономического форума.

«Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами — целый день. Флинна уволили с работы, а вас, значит, нужно арестовать и посадить в тюрьму», — пошутил президент РФ.

