«Аэрофлот» предупредил россиян о фейковом розыгрыше бесплатных билетов

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Москва, 5 июня. «Аэрофлот» предупредил клиентов о том, что розыгрыш бесплатных билетов якобы от лица авиакомпании является фейковым. Ранее в СМИ сообщалось, что под подобные розыгрыши маскируется вирус-троян.

«Аэрофлот» официально заявляет, что розыгрыш бесплатных билетов, информация о котором стремительно распространяется в социальных сетях, является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения», — сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» уточняет, что мошенники предлагают пользователям соцсетей пройти опрос на сайте авиакомпании и поделиться информацией о розыгрыше на своей странице в Facebook, чтобы выиграть бесплатные билеты. Людей отсылают на сайты, которые никакого отношения к «Аэрофлоту» не имеют. Компания напоминает, что вся достоверная информация о предложениях и акциях размещена на www.aeroflot.ru.

Напомним, ранее в соцсетях пожаловались на опасный вирус, который маскируется под розыгрыши билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Троян крадет личные данные и рассылает спам от имени пользователей. Также он способен обчистить онлайн-счет.