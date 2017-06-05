Песков: В Сирии сохраняется угроза провокаций с применением химоружия

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Москва, 5 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций в Сирии с применением химического оружия сохраняется.

«Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ просто была неоднократно. И, безусловно, ее опубличивание, конечно, скорее всего, помогало избежать таких провокаций», — рассказал Песков.

Он также напомнил, что по договоренности президента России Владимира Путина и бывшего президента США Барака Обамы была проведена работа по ликвидации запасов химоружия в Сирийской Арабской Республике. Это было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Вместе с тем неоднократно подчеркивалось, что на территории Ирака и Сирии применялись химические отравляющие вещества, в том числе террористами. То есть в руках террористов могут находиться такие отравляющие вещества, резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.