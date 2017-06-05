Песков рассказал, что помогло Трампу выиграть выборы в США

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Москва, 5 июня. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил мнение, что Дональд Трамп выиграл президентскую гонку благодаря своей необычной энергетике.

Так, комментируя высказывание «перебирает мужик» президента РФ Владимира Путина о Трампе, представитель Кремля пояснил, что глава российского государства подразумевал предвыборную компанию в Соединенных Штатах. По словам Пескова, Путин имел в виду, что внутренняя энергетика тогда еще кандидата Трампа отличалась от внутренней энергетики других кандидатов.

«Эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не создавала никаких секретных каналов связи ни с одним из штабов кандидатов на последних выборах президента США.