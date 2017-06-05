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Политика
Песков: России нужна мирная атмосфера в Персидском заливе

Песков: России нужна мирная атмосфера в Персидском заливе

13:26  5 Июня 2017  /обновлено: 13:38  05 Июня 2017
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Песков: России нужна мирная атмосфера в Персидском заливе

Москва, 5 июня. Кремль надеется, что ситуация вокруг Катара будет решена в мирной атмосфере, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Катара. Ряд стран Персидского залива обвинили страну в якобы поддержке международных террористических организаций, в частности запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ). 

Песков отметил, что Россия не намерена вмешиваться в дела других государств, отношениями с которыми Москва дорожит.

«Поэтому, мы действительно заинтересованы в поддержании этих добрых отношений и заинтересованы в том, чтобы все-таки в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера, в рамках которой и решаются существующие разногласия», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Песков: России нужна мирная атмосфера в Персидском заливе

Этой ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

* Организация запрещена на территории РФ.

#песков
Алексей Громов
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