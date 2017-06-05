В Избранное

Скопировать

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин сегодня встретится с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он примет Патрушева, это по случаю 25-летия Совбеза», — заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что глава государства обсудит с секретарем Совбеза основные направления работы этого органа. Кроме того, в понедельник Путину предстоит встреча с Воробьевым. Она состоится во второй половине дня.