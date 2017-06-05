Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Песков назвал тему встречи Путина с Патрушевым

Песков назвал тему встречи Путина с Патрушевым

13:26  5 Июня 2017  /обновлено: 13:31  05 Июня 2017
201

Кремль анонсировал встречу Путина с Патрушевым

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин сегодня встретится с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он примет Патрушева, это по случаю 25-летия Совбеза», — заявил представитель Кремля.

Песков назвал тему встречи Путина с Патрушевым

Песков уточнил, что глава государства обсудит с секретарем Совбеза основные направления работы этого органа. Кроме того, в понедельник Путину предстоит встреча с Воробьевым. Она состоится во второй половине дня.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть