Прогноз погоды по-военному: чем грозит МЧС синоптикам после урагана в Москве

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Глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы погоды. По его словам, такие денежные штрафы способны улучшить работу территориальных подразделений Росгидромета. Так ли это, и нужна ли вообще такая инициатива? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности конкретных должностных лиц за неподтвержденный прогноз погоды», — сказал Пучков на совещании в МЧС.

Понятно, что эти разговоры возникли после урагана 29 мая, который унес жизни 16 москвичей. В МЧС уверены: во всем виноваты синоптики. Прогноз Росгидромета не попал под категорию «чрезвычайная ситуация», потому население экстренно не оповещали. Да, были сообщения через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС и смс-рассылку. Но их не хватило.

«Пока Гидрометцентр не перейдет на коммерческие рельсы, никто их наказывать не сможет. В этом случае служба должна получать деньги за правильные прогнозы. А то странно получается: никто им за это государственное дело средств не платит, но за неточные прогнозы почему-то хотят штрафовать. На каком основании? Мало ли что сказал Пучков. Сначала депутаты должны создать соответствующий закон, провести его через Государственную думу, президент его должен утвердить. И только потом штрафы вступят в действие», — комментирует для ФАН доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

По его словам, более-менее точный прогноз синоптики могут предоставить за неделю. А дальше уже — пятьдесят на пятьдесят.

«В случае с ураганом в Москве не стоит забывать: прогноз погодных экстремальных характеристик нельзя делать за сутки, за двое и так далее. Надвигающуюся опасность можно обнаружить всего за несколько часов. Таких ураганов 100 лет не было. В Соединенных Штатах есть специальный центр по изучению ураганов, он связан со службой, которая рассылает по социальным сетям оповещения. Они разносятся большому количеству оппонентов, и на эту работу уходит не больше 10 минут. После этого остается время, чтобы принять какие-то решения», — приводит пример Малинин.

А вот политолог, член Общественной палаты Сергей Марков считает, что в этом вопросе действительно нужно принимать финансовые меры, но прямо обратные.

«Синоптики — это не торговцы, которые продают прогнозы и предлагают тухлый товар. Пучков здесь просто хотел подчеркнуть: МЧС не виновато, ему прислали неправильные прогнозы погоды. Но синоптики так работают, поскольку обладают недостаточной информацией. Это ученые, которые сидят и высчитывают математические схемы ветров и облаков. Им просто нужно поставить больше измерительных приборов — измерять погоду в большем количестве точек. Им нужен больший бюджет на подписку на синоптическую информацию от других стран, что приведет к большему объему данных и более точным прогнозам. Синоптикам нужны более мощные компьютеры и более высокие социальные условия (хорошая зарплата, квартира), чтобы к ним люди шли. Ученый не может сидеть в шалаше на улице. Вот эти проблемы нужно решать прежде всего, тут ответственность государства», — считает собеседник ФАН.

Он напоминает, что в свое время в России рухнуло финансирование сельского хозяйства, а синоптическая служба была частью ведомства. «Она работала для отрасли, где вращались миллиарды, которые точные прогнозы погоды помогали сохранить. Толком она так и не восстановилась. Может, синоптиков надо вообще подчинить МЧС. Этот пример с ураганом показал слабость нашей метеорологической службы, но это не их вина. Хотя я бы провел расследование и посмотрел: может, кто-то и напортачил. В том смысле, что информация пришла вовремя, но не была пущена дальше по цепочке сразу же. Но это хороший повод, чтобы восстановить нормальное финансирование метеорологической службы и заставить ее работать немного по-военному, как часы. От нее зависит судьба многих людей. При этом не согласен, что ее надо переводить на коммерческие рельсы. Тогда эти ученые окажутся на таком положении, в каком они оказались сейчас в системе образования. По сути они сейчас — прислуга для бизнесменов. Они начнут заниматься махинациями, и все это будет в 10 раз дороже для государства и общества. Во всем мире это нормальные государственные службы, никакой коммерции», — добавляет Марков.