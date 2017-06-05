Свыше 100 тыс. россиян хотят обратиться к Путину во время прямой линии — Песков

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Москва, 5 июня. Свыше 100 тыс. обращений поступило от россиян, которые желают задать вопрос во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Традиционная программа, во время которой глава государства отвечает на вопросы по наиболее актуальным темам, состоится 15 июня.

«Уже заработал кол-центр, вышли за 100 тысяч уже обращений по разным каналам. Авторы проекта уже анализируют, мы тоже анализируем весь массив традиционно обращений», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что инструментарий, которым можно воспользоваться, чтобы задать вопрос президенту, каждый год расширяется. К примеру, можно записать аудио- или видеопослание президенту с помощью приложения на смартфоне.