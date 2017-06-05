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Новости Сирии
Сирия: западная коалиция призывает жителей Ракки покинуть город

Сирия: западная коалиция призывает жителей Ракки покинуть город

13:21  5 Июня 2017
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Сирия: западная коалиция призывает жителей Ракки покинуть город

Ракка, 5 июня. «Сирийские демократические силы» готовятся начать штурм осажденной Ракки.

Военные источники отмечают, что отряды курдского ополчения в составе «Сирийских демократических сил» находятся всего в трех километрах от Ракки, которая неофициально считается столицей террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Сирия: западная коалиция призывает жителей Ракки покинуть город

Командование СДС сообщило, что штурм осажденного с трех сторон города начнется в ближайшее время. ВВС международной коалиции во главе с США разбрасывают над городом листовки с призывом к местным жителям срочно покинуть Ракку. В листовках указываются маршруты, по которым гражданские могут выбраться в безопасные районы.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #курды #ракка #вс сша
Алексей Громов
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