Сирия: западная коалиция призывает жителей Ракки покинуть город

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Ракка, 5 июня. «Сирийские демократические силы» готовятся начать штурм осажденной Ракки.

Военные источники отмечают, что отряды курдского ополчения в составе «Сирийских демократических сил» находятся всего в трех километрах от Ракки, которая неофициально считается столицей террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Командование СДС сообщило, что штурм осажденного с трех сторон города начнется в ближайшее время. ВВС международной коалиции во главе с США разбрасывают над городом листовки с призывом к местным жителям срочно покинуть Ракку. В листовках указываются маршруты, по которым гражданские могут выбраться в безопасные районы.

* Организация запрещена на территории РФ.