Новости ДНР и ЛНР: кровавый вечер Донецка, Плотницкий в Крыму, Поклонская о Донбассе

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Новости ДНР и ЛНР, 5 июня. При минометном обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, ее ребенок ранен; глава ЛНР Игорь Плотницкий едет в Крым на фестиваль, посвященный русскому языку; депутат Госдумы Наталья Поклонская знает, при каких условиях наступит мир в Донбассе.

В Донецке украинской миной убита женщина, ее ребенок ранен

Мать с ребенком попали под минометный обстрел ВСУ вечером в воскресенье. Женщина погибла, ее сын ранен. Под огнем украинских силовиков в очередной раз оказался поселок шахты Трудовская Петровского района Донецка. В это время на улице оказалась 37-летняя женщина с ребенком, мина, выпущенная с позиций ВСУ, разорвалась рядом с ними.

В администрации Петровского района Донецка сообщили, что инцидент произошел накануне в 21.20, когда ВСУ вели обстрел Амударьинской улицы поселка шахты Трудовская на окраине Донецка.

«По улице в это время шли мама и сын. Мина разорвалась прямо возле них. Мать — 37-летнюю женщину — убило на месте. Ее сын ранен. Ребенка доставили в республиканский травматологический центр», — рассказали в райадминистрации.

А всего, сообщает минобороны Донецкой народной республики, за минувшие сутки украинские силовики около 60 раз нарушили режим перемирия. Обстрелам подверглись 19 населенных пунктов республики, рассказали в военном ведомстве ДНР, отметив, что ВСУ вели огонь, используя танки, артиллерию, минометы, вооружение БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие.

О нарушениях украинскими военными режима прекращения огня сообщают и представители военного командования Луганской народной республики. Представители ЛНР также сообщили, что Киев вновь сорвал разведение сил у Станицы Луганской.

Плотницкий едет в Крым на фестиваль, посвященный русскому языку

Глава ЛНР Игорь Плотницкий возглавил делегацию Луганской народной республики на ежегодно проходящем в Крыму международном фестивале «Великое русское слово», посвященном Дню русского языка, который во всем мире отмечается 6 июня.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Ялте 5 июня в 18 часов.

Как сообщили в руководстве Луганской народной республики, глава ЛНР Игорь Плотницкий примет участие в фестивале «Великое русское слово» по официальному приглашению председателя совета министров Республики Крым Сергея Аксенова и председателя госсовета Крыма Владимира Константинова.

В состав делегации от Луганской народной республики также вошли председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко, глава федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов, представитель министерства образования и науки ЛНР Сергей Цемкало и другие официальные лица.

Международный фестиваль русской славянской культуры «Великое русское слово» проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. После воссоединения полуострова с Россией, фестиваль стал гуманитарным проектом Республики Крым и проводится под эгидой местного госсовета и совета министров. Фестиваль также поддерживают госструктуры Российской Федерации, правительства Москвы и фонда «Русский мир».

Задача фестиваля — развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках фестиваля в Крыму проходит большое количество концертов и литературных вечеров, научных конференций, религиозных мероприятий и т.д.

В фестивале принимают участие крымские, украинские и российские деятели культуры, науки, и образования, а также представители церкви и общественных организаций.

Поклонская об условии мира в Донбассе

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская считает, что мир в Донбассе наступит только после смены власти в Киеве. Об этом она заявила РИА Новости, подчеркнув, что происходящее в Донбассе по вине украинских властей — сверхстрашно.

«Все прекрасно понимают, что мир там воцарится только в том случае, если на Украине появится нормальное руководство страны. А для этого нужна воля людей, но они лишены свободы и права выбора. Страна зажата в тиски захвативших ее рук», — сказала Поклонская.