Лавров о дипломатическом скандале вокруг Катара: Москва в это не вмешивается

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Москва, 5 июня. Россия не станет вмешиваться в ситуацию, сложившуюся вокруг Катара, который оказался в дипломатической изоляции от арабских стран. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это их дело, это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но уверяю вас — это не так», — отметил он, выступая на пресс-конференции в Москве.

Ранее сообщалось о том, что Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Йемен, ОАЭ и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических, а также консульских отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма.