Повелители слов: Захарова пристыдила финского журналиста за отказ ехать в Чечню
Москва, 5 июня. Финский журналист, который собирался ехать в Чечню для выяснения ситуации с якобы притеснением представителей ЛГБТ-сообщества в регионе, отказался от своих планов, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель внешнеполитического ведомства констатировала, что редакция запретила финскому журналисту ехать в Чечню, а он покорно согласился с этим решением.
«Повелители слов. Всех, кроме своих», — заметила Захарова.
Повелители слов. Всех, кроме своих. Финский журналист, который пришёл в МИД России в поисках политической подоплеки те...تم نشره بواسطة Maria Zakharova في 5 يونيو، 2017
«Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется — струсить», — добавила она.
Она пояснила, что представители СМИ оказались недовольны тем фактом, что поездку в Чечню им организовывают власти. При этом Захарова напомнила, что за помощью в этом расследовании они обратились именно в МИД РФ.
«Одним словом, ловля покемонов западными журналистами продолжается, — заключила представитель ведомства. — Но я уверена, когда-нибудь им станет брезгливо выдавать это за журналистику и они вернуться к настоящей беспристрастной работе».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов высоко ценил работу Совета при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека.