Новости США: американцам надоело чрезмерное внимание к России, Трамп поверил в изменение климата

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США, 5 июня. Американцы устали от антироссийского расследования, экс-советник Белого дома по нацбезопасности Сьюзан Райс назвала запрет на въезд мусульман из шести стран в США контрпродуктивным, постпред США при ООН Никки Хейли объяснила позицию президента Дональда Трампа по изменению климата. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Никакой слежки за Трампом

Президент России Владимир Путин опроверг все обвинения о связи администрации Трампа с российскими чиновниками, сообщает The Washington Post. Он назвал полным бредом идеи о том, что у России есть информации о президенте Дональде Трампе, которая могла бы ему навредить, и сказал, что никогда ранее не встречался с Трампом.

«Россию посещает много американцев. Вы думаете, мы собираем компромат на каждого из них прямо сейчас или как? Вы все, вы что, лишились рассудка там?», — сказал Путин.

Издание также сообщает, что Путин вновь опроверг слухи о том, что Москва вмешивалась в выборы в США, и сказал, что ничего не знал о Джареде Кушнере (зять и советник Трампа) и его идее устроить закрытый канал связи с Россией.

Надоевшее американцем внимание к России

Редактор телеканала ABC и издатель журнала The Nation Катрина Ванден Хювель заявила, что демократы делают большую ошибку, постоянно говоря о России, сообщает Breitbart.

По ее мнению, члены Демократической партии США отвлекают внимание от сомнительных решений, которые принимает Трамп, вместо того, чтобы сосредоточиться на создании плана, который понравится людям. Вместо того чтобы предложить свой вариант закона о здравоохранении, изменении климата и рабочих местах, они распыляют внимание на Россию.

Миграционная политика

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что исполнительный приказ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд в США гражданам из стран с преимущественно мусульманским населением, является «контрпродуктивным», пишет Breitbart.

Она сказала, что запрет на въезд людей из шести стран не сделает жизнь американцев безопаснее. Отказывая во въезде в страну мусульманам из других стран, американцы настраивают против себя мусульман, уже живущих в США.

Вера Трампа в климат

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Трамп верит, что климат меняется, сообщает The Washington Post.

Раннее глава Белого дома говорил, что изменение климата — это обман. На прошлой неделе он вывел США из Парижского соглашения о климате, за что его осудили остальные члены соглашения. Никки Хейли объяснила его выход из соглашения так: «Остальной мир хотел сказать нам, как Америка должна себя вести. А мы говорим, что сделаем это, но на наших условиях».

Погоня за подростком

Подросток выпрыгнул из движущегося внедорожника, после того как сотрудники пограничной службы США заметили его загружающим наркотики и устроили погоню, сообщает Breitbart.

Проехав около 200 футов, несовершеннолетний уроженец Мексики открыл дверь и выкатился из движущегося внедорожника. После непродолжительной погони парень был пойман полицейскими в реке Санта-Круз: он пытался удрать от правоохранителей по воде.

Школьники из-за мемов лишились учебы в «Лиге Плюща»

Гарвард-Колледж отказался принимать на обучение около 10 человек после того, как выяснилось, что эти абитуриенты обменивались мемами сексуального характера и оскорбляли меньшинства в групповом чате в Facebook, сообщает The Harvard Crimson. Изначально, чат был создан школьниками, собирающимися поступать в Гарвард, для того, чтобы обмениваться мемами о популярной культуре.

Шопинг-моллы уходят в прошлое

25% торговых центров США закроются через пять лет, сообщает служба новостей экономики CNN.

Отмечается, что торговые центры закрывались и раньше, но такой резкий скачок беспрецедентен. Причина проста — люди все чаще покупают вещи через Интернет.

Крысы и люди

Крысы заполонили парк в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, где расположился лагерь для бездомных, сообщает Sun-Sentinel.

Весь парк загрязнен и огорожен. Бездомных обеспечили жильем на неделю, чтобы выгнать крыс из парка. Бездомным предложили пройти собеседования, и шесть человек отправились в центры помощи лицам без определенного места жительства. Однако этого оказалось недостаточно, и через какое-то время бездомные вернулись в парк, а вслед за ними вернулись и крысы.