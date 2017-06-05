МВД Татарстана закупает медпрепараты для обеспечения полицейских на КК-2017

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Казань, 5 июня. Для полицейских, которые будут обеспечивать охрану порядка во время проведения Кубка конфедераций в Казани, закупят медицинские препараты почти на пять миллионов рублей. Сюда будет включено все необходимое для оказания первой медицинской помощи, вплоть до сердечных и желудочных препаратов, заканчивая морской водой для промывки полости носа.

Но прежде всего в комплекты войдут тест-полоски для определения содержания наркотиков, а так же приспособления для определения количества алкоголя в крови. Кроме того, полицейские будут оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи прямо на месте при получении зрителями КК-2017 серьезных травм.

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Напомним, проводимый под эгидой FIFA турнир национальных сборных пройдет в четырех городах РФ с 17 июня по 2 июля.