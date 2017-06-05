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Технологии
Toyota показала тестовую модель летающего автомобиля

Toyota показала тестовую модель летающего автомобиля

13:39  5 Июня 2017
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Toyota показала тестовую модель летающего автомобиля

Токио, 5 июня. Стартап Cartivator, который получил поддержку японской компании Toyota, разработал модель летающего автомобиля. В данный момент проект больше похож на смесь алюминиевого каркаса и восьми пропеллеров, способных поднять машину в воздух.

В субботу, 3 июня, прошли первые тесты летающего автомобиля. Аппарат смог не только взлететь, но и находиться в небе несколько секунд. В Cartivator сообщили, что конструкции нужно добавить устойчивости, необходимой, чтобы авто летало на большой высоте.

На сегодняшний день главной проблемой проекта остается поддержание стабильного положения аппарата в воздухе за счет четырех винтовых двигателей, которые установлены по его периметру. Кроме того, если в авто будет находиться хотя бы один пилот, вес конструкции значительно увеличится, сообщает «Свободная пресса».

#toyota #авто
Дима Оленин
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