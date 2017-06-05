Житель Урала лишился ног из-за урагана

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Екатеринбург, 5 июня. Уральские следователи ищут виновных в ампутации обеих ног пострадавшего во время урагана мужчины. На жителя Верхней Салды рухнул тополь, в результате обе его голени оказались раздроблены, медикам пришлось ампутировать обе конечности.

О доследственной проверке по факту причинения тяжелых увечий 42-летнему мужчине порталу «Ура.ру» сообщил официальный представитель регионального СУ СК РФ Максим Чалков.

Ранее издание сообщало о гибели людей во время урагана на Урале. Так, в Нижнем Тагиле местный житель скончался после падения на него дерева, а в Волчанске мужчина погиб, заживо сгорел в бане, загоревшейся после удара молнии, спровоцировавшего пожар.

