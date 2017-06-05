МЧС хочет штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы погоды

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Москва, 5 июня. По словам главы российского министерства по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучков, давно необходимо выработать механизм введения экономической ответственность для региональных подразделений Гидрометцентра для тех случаев, когда прогнозы синоптиков сильно расходятся с реальностью. Говоря проще, глава МЧС предложил штрафовать метеорологов за неточные и несвоевременные прогнозы погоды.

В этой сфере, подчеркнул Пучков в ходе селекторного совещания в МЧС, «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды».

Предложение Пучкова прозвучало после заявления Совфеда, где потребовали разобраться, почему система предупреждения россиян о стихийных бедствиях, как выяснилось в ходе обрушившегося на Москву урагана, работает недостаточно эффективно.

Напомним, в результате урагана в Москве погибли 16 человек.