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Новости Сирии
Курды спасли три тысячи жителей города Ракка

Курды спасли три тысячи жителей города Ракка

13:10  5 Июня 2017
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Курды спасли три тысячи жителей города Ракка

Ракка, 5 июня. Бойцы курдского ополчения помогли выбраться из захваченной «Исламским государством»* Ракки трем тысячам мирных жителей.

Сирийские источники сообщают, что курдские ополченцы, входящие в состав «Сирийских демократических сил», освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Аднания, который расположен на северо-западе от Ракки.

Курды спасли три тысячи жителей города Ракка

За время ведения военной операции курды помогли спастись из Ракки трем тысячам мирных жителей. 1 июня «Сирийские демократические силы» переправили в лагерь беженцев Айн-Иса, расположенный на севере провинции, около 10 тысяч человек, покинувших осажденную Ракку.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #курды #ракка
Алексей Громов
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