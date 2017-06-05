Курды спасли три тысячи жителей города Ракка

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Ракка, 5 июня. Бойцы курдского ополчения помогли выбраться из захваченной «Исламским государством»* Ракки трем тысячам мирных жителей.

Сирийские источники сообщают, что курдские ополченцы, входящие в состав «Сирийских демократических сил», освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Аднания, который расположен на северо-западе от Ракки.

За время ведения военной операции курды помогли спастись из Ракки трем тысячам мирных жителей. 1 июня «Сирийские демократические силы» переправили в лагерь беженцев Айн-Иса, расположенный на севере провинции, около 10 тысяч человек, покинувших осажденную Ракку.

* Организация запрещена на территории РФ.