Жизнь за мир: о героизме российских военнослужащих в Сирии

В Избранное

Скопировать

За время военной операции в Сирии российская армия одержала немало побед. Однако нет войны без потерь. За почти два года Вооруженные силы РФ потеряли, по подтвержденным данным, более 30 военнослужащих.

В конце мая одному из них, матросу Александру Позыничу на малой родине, в Новочеркасске был установлен памятник. Он погиб в ходе поисково-спасательной операции, когда его группа летела выручать пилотов Су-24, сбитого турецкими ВВС. Другой геройски ушедший военный российской армии — Александр Прохоренко отказался сдаваться врагу и вызвал огонь на себя. Но не только мужчины показали в Сирии подвиг самопожертвования: Надежда Дураченко и Галина Михайлова работали медсестрами в полевом госпитале города Алеппо, их жизнь прервал минометный снаряд террористов, угодивший прямо в приемное отделение.

Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей назвал общественную оценку этих и многих других примеров мужества, альтруизма и самопожертвования наиболее важной:

«Народ гордится своей армией и в частности выполнением боевых задач по всей Сирийской Арабской Республике. С глубоким уважением относится к этому невероятно героическому, ратному труду наших военнослужащих».

Эксперт отметил, что не только павшие герои заслуживают памяти:

«Если мы говорим о примерах мужества, то каждый военнослужащий, который попал в эту необычную ситуацию Ближнего Востока, ситуацию вечного конфликта, где мы боремся, чтобы сохранить государственность Сирии, не позволить ее ввергнуть в Средневековье, в развал, присутствие там каждого российского военнослужащего — это уже подвиг. Кристаллизацией профессионализма, мужества, высочайшей подготовки и морально-психологической устойчивости показали 16 офицеров, которые двое суток сдерживали наступление около трехсот высоко подготовленных боевиков, прекрасно оснащенных, имеющих боевой опыт и замотивированных на ликвидацию нашей группы. Однако наши войны не только выстояли, выполнив боевую задачу, сохранив себе жизнь и боеспособность, но и не получили даже ни одной царапины».

По мнению нашего собеседника, это свидетельствует о том, что у российской армии не только высокотехнологичные вооружение и боевая техника, которыми безусловно можно гордиться, но и героизм профессионалов, которые не только знают, что и как делать, но и выполняют задачи с блеском, на уровне мировых стандартов.

«Люди, которые своей жизнью доказали, что наши военнослужащие умеют делать то, на что они готовились, люди, которые погибли в этих сложнейших условиях, — это тяжелейшая трагедия для нас. Но они вписали золотыми буквами свои фамилии в историю вооруженных сил, славную историю вооруженных сил, где каждый несет частичку нашей Родины. Великая Отечественная война, Халхин-Гол, боевые действия в Афганистане, и теперь — боевые действия в Сирийской Арабской Республике».

Андрей Кошкин считает, что для увековечивания подвига российских военнослужащих, нашей стране не надо стесняться раскрывать в информационном пространстве те трудности, с которыми сталкиваются российские военнослужащие, решающие чрезвычайно важную задачу по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), уже запускающей свои щупальца в нашу страну:

«Терроризм необходимо уничтожать на дальних подступах, на чужой территории, помогая тем самым всем. Например, возвращение в Алеппо 140 тысяч сирийцев — это результат кропотливой работы, которую проводит правительство Башара Асада при активнейшей поддержки России».

Также собеседник отмечает, что не нужно отказываться и забывать об уже имеющихся традициях увековечивания памяти о героях: традиционные торжественные линейки, открытие памятников и барельефных досок, создание аллей славы, проведение тематических мероприятий по направлениям.

«Сегодня нельзя забывать и о новых технологиях, связанных с социальными сетями. Та задача, которая была озвучена нашим президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме-2017, взять вектор на цифровую экономику, также должна пройти как современное требование и здесь, чтобы подвиг наших воинов в Сирийской Арабской Республике также был оцифрован для работы с подрастающим поколением и увековечивания героев».

* Организация запрещена на территории РФ.