Лавров назвал провокацией увязывание зон деэскалации в Сирии с разделом республики

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Москва, 5 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает провокационными утверждения о том, что зоны деэскалации ведут к разделу Сирийской республики.

«Есть желающие предъявить претензии в отношении того, что инициаторы зон деэскалации ведут дело к разделу Сирии. Это неправда, выражаясь очень мягко», — отметил глава российского дипломатического ведомства по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

По словам Лаврова, данные заявления являются провокационными и «сродни тому, как обыгрывалась ситуация в Алеппо».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что зоны деэскалации в Арабской республике не должны стать прообразом территориального разделения САР.