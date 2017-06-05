МИД Белоруссии: Все противоречия с Москвой разрешимы

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Москва, 5 июня. По итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его белорусский коллега Владимир Макей заявил, что любые проблемы в отношениях между Москвой и Минском разрешимы и об этом свидетельствуют результаты данной встречи и прошедшего совместного заседания коллегий представителей министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.

«Безусловно, проблемные вопросы в наших отношениях периодически возникают, однако опыт нашего взаимодействия свидетельствует, что противоречий, которые нельзя разрешить с помощью разумных компромиссов, не существует», — объявил Владимир Макей.

Напомним, ранее представитель официального Минска заявил, что Белоруссия «не собирается уходить» от России, поскольку руководство страны осознает, насколько тесно переплетены экономические и оборонные системы, а также история и мировоззрение двух стран.