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Общество
Захватывающий полет над гигантскими ураганами Юпитера сняли на видео

Захватывающий полет над гигантскими ураганами Юпитера сняли на видео

15:20  5 Июня 2017
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Юпитер

Москва, 5 июня. В Сети появилось видео пролета над гигантскими ураганами Юпитера, основой которого послужили снимки, полученные станцией Juno.

Авторами видеоролика являются математик Джеральд Эйчстед и режиссер Шон Доран. Уточняется, что ураганы Юпитера распространяются на территориях до 1,4 тыс. км в диаметре, что можно сравнить с протяженностью Японского архипелага. 

Добавим, ранее ученые NASA попытались ответить на вопрос, какая погода может быть на планете Юпитер. Исследователи пришли к выводу, что погода чем-то напоминает ту, которая царит на Земле.

Jupiter: Juno Perijove 06 from Sean Doran on Vimeo.

Алексей Громов
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