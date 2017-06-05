Мобильный оператор «ВКонтакте» запустил в продажу свои SIM-карты

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Санкт-Петербург, 5 июня. Новый сотовый оператор VK Mobile, созданный компанией «ВКонтакте», начал продажу собственных сим-карт.

В настоящий момент сеть VK Mobile доступна в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Уфе, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Красноярске и Омске. Впоследствии мобильный оператор намерен расширить географию своего присутствия. Последним регионом должен стать Крым.

Как сообщает New Inform, базовый пакет услуг стоит 399 рублей в месяц. Абоненты смогут общаться безлимитно внутри сети, а звонки на номера других операторов стоят 1,6 рубля в минуту. Главной особенностью VK Mobile должно стать отсутствие роуминга.