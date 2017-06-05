Таиланд заставит туристов покупать обязательную медстраховку

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Бангкок, 5 июня. Министерство туризма и спорта Таиланда предложило обязать всех иностранных туристов иметь медицинское страхование. По данным источника местной газеты Bangkok Post, приобрести обязательную страховку можно будет в автоматах, которых Минтуризма предлагает установить на территории аэропортов и приграничных КПП. Сколько будет стоить полис, издание не сообщает.

По мнению властей страны, обязательное медстрахование не станет серьезной преградой для туристов, собравшихся на отдых в Таиланд. Сейчас тайские больницы сами несут расходы по лечению туристов, пострадавших во время своего отдыха, если иностранцы не имеют возможности заплатить за медуслуги.

Отметим, что в минувшем году министерство туризма и спорта уже выдвигало идею об обязательной медстраховке для туристов. Тогда чиновники объяснили свое предложение нехваткой персонала по обеспечению безопасности растущего числа туристов.

