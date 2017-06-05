Литва отчиталась о преследовании российских самолетов в небе над Балтикой

В Избранное

Скопировать

Вильнюс, 5 июня. Истребители НАТО дважды поднимались в небо над Балтикой с литовской авиабазы «Зокняй» для сопровождения российских самолетов, сообщили в министерстве обороны Литвы.

Минобороны Литвы отчиталось о ситуации в воздушном пространстве страны с 29 мая по 4 июня. По данным Вильнюса, истребители ВВС Польши F-16 Fighting Falcon 30 мая взлетели с базы «Зокняй» для сопровождения российского «Ил-20», который осуществлял перелет из Калининградской области.

Российское воздушное судно летело по заранее согласованному маршруту с поддержанием связи. Однако, как отметили в военном ведомстве Литвы, у «Ил-20» был выключен транспондер для автоматической идентификации.

3 июня истребители НАТО сопровождали «Ан-26» и «Су-27», которые летели в Калининградскую область.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в Европе дестабилизируют ситуацию на континенте.