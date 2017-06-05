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Новости Сирии
Дамаск: САА перехватила крупную партию оружия «Джебхат ан-Нусры»

Дамаск: САА перехватила крупную партию оружия «Джебхат ан-Нусры»

12:47  5 Июня 2017
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Дамаск: САА перехватила крупную партию оружия «Джебхат ан-Нусры»

Дамаск, 5 июня. Правительственные войска захватили крупный тайник с оружием, предназначенным для боевиков в районе Восточная Гута.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о перехвате вооружения террористов в южной части провинции Дамаск. Оружие предназначалось для боевиков, поддерживающих террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и контролирующих часть района Восточная Гута.

Дамаск: САА перехватила крупную партию оружия «Джебхат ан-Нусры»

Сирийские военные захватили крупнокалиберные пулеметы, минометы, тяжелые орудия и боеприпасы. Отмечается, что боевики «Ан-Нусры», ведущие бои с правительственными войсками и другими террористическими группировками в Восточной Гуте, испытывают острую нехватку оружия.

Дамаск: САА перехватила крупную партию оружия «Джебхат ан-Нусры»

#сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра
Алексей Громов
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