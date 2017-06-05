Лавров: РФ и Белоруссия договорились обмениваться информацией о контактах с НАТО

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Москва, 5 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ и Белоруссия договорились обмениваться информацией о контактах с НАТО.

«Выразили серьезную озабоченность в связи с усилением военной деятельности НАТО на его так называемом восточном фланге, — отметил глава российского дипломатического ведомства по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. — Договорились и далее координировать подходы по выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о контактах с альянсом».

Ранее Макей заявил, что опасения по поводу совместных российско-белорусских учений «Запад» абсурдны и неуместны.

Напомним, как сообщил Лавров, беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО в Европе дестабилизируют ситуацию на континенте