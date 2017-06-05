Россияне назвали самых популярных классиков

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Москва, 5 июня. Россияне и русскоязычные жители заграничных стран чаще всего причисляют к любимым литераторам Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского. О результатах соцопроса ВЦИОМ рассказал член Союза писателей России Владимир Торин.

По его словам, самым популярным писателем у россиян остается Александр Пушкин — его вспоминают около 40% респондентов. Кроме того, россияне и русскоязычные граждане других государств чаще всего вспоминали Толстого, Лермонтова и Достоевского (в порядке убывания).

15% участников опроса из России назвали любимым русским классиком Сергея Есенина, такой же ответ дали 10% заграничных респондентов. При этом писатель Антон Чехов оказался популярнее за границей (19%), тогда как на родине о нем вспомнили 12% опрошенных. Всего в исследовании социологов приняли участие 1800 человек, передает ТАСС.