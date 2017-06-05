«Отбыл к Бандере»: опасный снайпер ВСУ ликвидирован в Донбассе

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Донецк, 5 июня. Бойцам Вооруженных сил ДНР удалось уничтожить неподалеку от населенного пункта Спартак опасного снайпера из Вооруженных сил Украины. Опытный стрелок на протяжении нескольких дней вел снайперский огонь по позициям защитников Донбасса.

«Днём, в нескольких километрах от Спартака, отбыл к Бандере опытный и опасный вражеский снайпер, вышедший на «охоту». На его пути встретился «Утёс», — сообщила военный корреспондент Марина Харькова в своем блоге.

Напомним, на протяжении нескольких дней в Донбассе продолжаются артиллерийские и минометный обстрелы прифронтовых населенных пунктов на территории ДНР. За минувшие сутки, по сообщениям оперативного командования ДНР, в Донецке и окрестностях огнем ВСУ были повреждены 18 зданий, днем ранее — 15.