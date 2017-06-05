Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Космонавт Новицкий рассказал, как вылечил на орбите больной зуб‍

Космонавт Новицкий рассказал, как вылечил на орбите больной зуб‍

14:03  5 Июня 2017
852

Космонавт Новицкий рассказал, как вылечил зуб в открытом космосе

Звездный городок, 5 июня. Российский космонавт Олег Новицкий рассказал о том, как на орбите провел себе «косметический ремонт» пломбы.

«Откололся кусочек пломбы, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию… Пломба это громко сказано — просто трещинку замазал», — заявил он в ходе общения с жруналистами.

По словам космонавта, ему очень помогли врачи с Земли, которые провели подробный инструктаж и показали, как нужно провести данную процедуру.

Космонавт Новицкий рассказал, как вылечил зуб в открытом космосе

Олег Новицкий отправился на Международную космическую станцию вместе с экипажем миссии 5-/51 американской Пегги Уитсон и французом Тома Песке на корабле «Союз МС-03», который стартовал с космодрома «Байконур» в 2016 году. После 197 дней, проведенных на МКС, космонавт вернулся на Землю.

#космос #олег новицкий
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть