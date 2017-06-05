Космонавт Новицкий рассказал, как вылечил на орбите больной зуб‍

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Звездный городок, 5 июня. Российский космонавт Олег Новицкий рассказал о том, как на орбите провел себе «косметический ремонт» пломбы.

«Откололся кусочек пломбы, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию… Пломба это громко сказано — просто трещинку замазал», — заявил он в ходе общения с жруналистами.

По словам космонавта, ему очень помогли врачи с Земли, которые провели подробный инструктаж и показали, как нужно провести данную процедуру.

Олег Новицкий отправился на Международную космическую станцию вместе с экипажем миссии 5-/51 американской Пегги Уитсон и французом Тома Песке на корабле «Союз МС-03», который стартовал с космодрома «Байконур» в 2016 году. После 197 дней, проведенных на МКС, космонавт вернулся на Землю.