Онищенко призвал к прагматизму в вопросе повышения пенсионного возраста

В Избранное

Скопировать

Москва, 5 июня. Государство должно быть прагматично при решении вопроса о повышении пенсионного возраста. Такое мнение высказал в понедельник депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я бы призвал государство быть прагматичным в использовании скудного человеческого ресурса, который у нас есть», — отметил он.

Народный избранник уверен в необходимости повысить пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни россиян, однако он полагает, что тут должен быть дифференцированный подход. Пенсионный возраст людей, которые заняты на опасном производстве, например шахтерам, можно сохранить на прежнем уровне или даже снизить, пишет Nation News.