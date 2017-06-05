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Россия
Названы регионы России, лидирующие в борьбе с коррупцией

Названы регионы России, лидирующие в борьбе с коррупцией

14:05  5 Июня 2017
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Названы регионы России, лидирующие в борьбе с коррупцией

Москва, 5 июня. Национальный антикоррупционный комитет назвал российские регионы, которые в полном объеме реализуют Национальный план по борьбе с коррупцией. 

Это Алтайский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, а также Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Тульская и Ульяновская области. В НАК отметили, что эти субъекты подошли к выполнению требований Нацплана не только ответственно, но и творчески. 

Названы регионы России, лидирующие в борьбе с коррупцией

Между тем отдельные регионы отнеслись к Национальному плану как к формальности, многие субъекты также выполняли задания по борьбе с коррупцией не в полном объеме. Чтобы прийти к такому выводу, сотрудники комитета изучили мероприятия по борьбе с коррупцией, официальные отчеты и  жалобы россиян за последние полтора года, передает RT.

Алексей Громов
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