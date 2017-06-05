Сытин как артефакт: Роман Носиков об удивительном участнике ток-шоу «Поединок»

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Произошел скандал: телеведущий Владимир Соловьев в ток-шоу «Поединок» показал публике политолога Александра Сытина. Его оппонентом был Сергей Кургинян. Спорили о русском народе.

Народ увидел политолога Сытина и возмутился. Как же так? Тут у нас русский народный народ, а ему из русского народного телевизора русский народный Соловьев — Сытина показывает? Как же так?

Сытин сам по себе настолько хорош, что первый период передачи Сергей Ервандович был вынужден потратить на изучение объекта «Сытин». И потом еще какое-то время на то, чтобы проморгаться и убедить себя в том, что никакой ошибки нет.

И ошибки, действительно, нет. Вот он, живой, реальный, взаправдашний.

На самом деле, возмущаться тут нечему. Нужно сказать спасибо Владимиру Рудольфовичу за смелость. Давно надо было показать.

Чтобы видно было.

Ходячее бессознательное Запада

Чем г-н Сытин прекрасен? Прежде всего, интеллектом. Его присутствие настолько не ощущается, что информационное содержание сытинской головы проходит наружу без каких-либо искажений и фильтров, которые, как правило, работают у любого человека, соображающего, что он говорит.

Сытин — не соображает и говорит все как на духу. И его не надо для этого пытать, травить медведями или бить урановой балалайкой. Он и так словно покусанный, ушибленный и светится.

В чем это содержание, которое он не может скрыть? Слова «русофобия» тут мало. Ведь русофобия — лишь цветок на мировоззренческом древе. Русофобия — это итоговый результат целой массы наблюдений под определенным углом и рассуждений в конкретной ценностной системе.

Что это за угол такой? Что это за ценностная система? Это западный угол, это система ценностей человека эпохи потребления.

Сытин в этом отношении — идеальный, не испорченный интеллектом, вежливостью, инстинктом самосохранения и другими вещами, присущими разумному двуногому без перьев. Надо ценить такую возможность напрямую пообщаться с реальным содержанием массового бессознательного Запада по нашему поводу.

Когда еще такое сможем? Последний раз такое было в Нюрнберге, но за это пришлось отдать жизни 27 миллионов сограждан.

Поэтому давайте посмотрим на явление сейчас. Не дожидаясь.

Слеза европейца Адольфа

Обратите внимание, дорогие сограждане, что секунданты г-на Сытина были вынуждены постоянно пытаться смягчить его позицию, выражая несогласие с ним. Например, один из секундантов заявил, что он — часть Русского мира, в том смысле, что ему очень нравятся Достоевский и Пушкин.

То есть он как бы готов есть с нами с одного стола, если мы ему из булки выковыриваем весь изюм.

Наш фигурант к Пушкину остался совершенно равнодушен. И неспроста. Потому что Пушкин может появиться только там, где Ермолов покоряет Кавказ, а Суворов — Польшу. Вырастить Пушкина без Суворова нельзя. Можно только потом выковырять и приватизировать в оппозиционеры, интеллигенты, либералы — в кого угодно. Дантес позаботился о том, чтобы Александр Сергеевич не мог никак возразить. Поэтому к Пушкину у фигуранта нет никакой жалости. И Достоевского он не любит. Тот ему чужой.

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Другой секундант Сытина начал было совестливо и застенчиво говорить, что законы о гражданстве в Прибалтике приняты были не против русских, а для восстановления государственности, что в гражданстве было отказано не русским, а «не коренным»... А наш фигурант, прямо глядя (если это можно сказать про нашего фигуранта) в лицо оппоненту: «Нет! Надо русских поражать в правах! Надо запрещать русский язык!»

А еще: «Русский без немца — свинство и ничего более». «У власти должно находиться 15% правильного населения». «Демократическая диктатура». Все кристально очищенное, прозрачное, как слеза европейца Адольфа.

Ad genesis

Лично я негодовал только тогда, когда на Сытина кричали, перебивали его и не давали ему высказаться.

Вы что делаете, господа-товарищи? Зачем же так? Зачем вы топчете этот хрупкий цветок правды и ясности? Его надо беречь и удобрять. Унавоживать и окучивать.

И изучать.

Поэтому я хотел бы перейти к третьему прекрасному свойству нашего героя. К происхождению.

Откуда он такой совершенный взялся? Где зародилось это существо? С чего вскормлено? Где взлелеяно?

Истфак МГУ им. Ломоносова. Затем преподавательская деятельность в Институте культуры. Потом ЮКОС, потом РИСИ. Тут, кстати, стоит остановиться отдельно, потому что Российский институт стратегических исследований — это результат приватизации и погрома не чего-то там, а НИИ разведывательных проблем Первого главного управления КГБ СССР.

Г-н Сытин работал в этом заведении аж до 2014 года, то есть до воссоединения с Крымом. И только тогда его выперли.

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Эта биография дает нам ответы на множество вопросов, в том числе и насущных.

Например: хорош ЕГЭ или плох? Если вы номенклатура и вам надо пристроить на истфак МГУ родственника с интеллектуальными данными, как у г-на Сытина, то для вас ЕГЭ — это плохо. Если вы преподаватель или член приемной комиссии, которому надо вот это протащить в престижный вуз, то для вас ЕГЭ — это ужасно.

Во-вторых, РИСИ — это то самое место, где разрабатывались политические стратегии России, в том числе и в отношении Украины. Даже странно, с чего бы это там так плохо теперь, не правда ли? Хотелось бы понаблюдать непосредственное начальство г-на Сытина. Как оно выглядит? Где работает? Чем занято?

Наконец, мы можем примерно представить по этой истории, как формировалась интеллектуальная элита СССР. И осознать, что социальные лифты бессмысленны без мусоропровода. А он работает только в том случае, когда есть конкуренция внутри элит («борьба башен») и когда страна решает тяжелые реальные задачи («имперская политика»).

Г-н Сытин — это артефакт советской жизни, последний дар покойного СССР нам, своим осиротевшим воспитанникам. Это рентген раковой опухоли, которая его доконала. Это предостережение не только от внешнего врага, но и от нас самих — во что мы можем превратиться.