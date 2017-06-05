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Дамаск, 5 июня. Представители ВОЗ заявили о критическом положении , в котором оказались больницы Сирии из-за западных санкций. Из-за ограничительных мер в больницах республики не хватает оборудования для рентгена, УЗИ и эндоскопии. Кроме того, медики заявляют о катастрофическом дефиците многих лекарств, в частности, препаратов для лечения онкозаболеваний.

О негативном влиянии санкций Запада на закупку и содержание медицинского оборудования сообщила представитель ВОЗ в САР Элизабет Хофф.Так, согласно исследованию организации, оборудование для проведения диагностических процедур фактически либо находится в нерабочем состоянии, либо вовсе недоступно. Минздрав Сирии сообщил, что санкции повлияли и на закупку лекарств.

«По этим причинам ВОЗ старается обеспечить поставки широкого списка лекарств, в которых нуждаются медучреждения, в соответствии со сирийским списком необходимых лекарств, который обновляется каждый год», — добавила Хофф.

Ограничительные меры, по ее данным, ударили и по доступности медикаментов и сырья для местных фармацевтических предприятий. Многие из предприятий, находящиеся в зонах конфликта, закрылись. В связи с этим ВОЗ пытается делать все возможное, чтобы оказать поддержку сирийской фармацевтической индустрии, отметила она.