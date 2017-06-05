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Чудом выжившая девушка рассказала подробности кровавой бойни под Тверью

Чудом выжившая девушка рассказала подробности кровавой бойни под Тверью

12:34  5 Июня 2017
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Чудом выжившая девушка рассказала подробности кровавой бойни под Тверью

Тверь, 5 июня. Чудом не ставшая жертвой «тверского стрелка» Сергея Егорова девушка рассказала, что вооруженный карабином «Сайга» мужчина тщательно проверил весь дом в поисках жертв. Ей самой удалось спастись только благодаря тому, что услышав выстрелы, она спряталась под одеялом.

«Зашел, убил сразу семейную пару, потом бабушку 92-летнюю, а мне просто повезло, я спряталась под одеялом. Хотя он заходил в комнату два раза», — рассказала полиции шокированная девушка, потерявшая своего любимого в кровавой бойне.

Чудом выжившая девушка рассказала подробности кровавой бойни под Тверью

Как установили сотрудники следствия, работающие на месте страшного убийства, «тверской стрелок» не убил всех своих жертв в доме — вернувшись после ссоры с карабином «Сайга» мужчина по очереди убил всех своих жертв, после чего зачем-то перетащил тела в дом. Тело одной из своих жертв, которую он пытался заставить копать себе могилу, Егоров спрятал в багажник автомобиля.

Напомним, преступник жестоко расправился с пятью мужчинами и четырьмя женщинами. На вопрос о мотивах убийства «тверской стрелок» ничего не смог объяснить полиции.

Валентин Меликов
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