Запрещенный на Украине Леонтьев рассказал о своих переживаниях

В Избранное

Скопировать

Москва, 5 июня. Певец Валерий Леонтьев прокомментировал запрет на въезд на Украину.

Во время концерта в Подмосковье Леонтьев пошутил про строительство моста в Крым.

«Раньше вся страна собирала деньги на строительство олимпийских объектов, потом – на их поддержание, а теперь собираем на опоры для моста через Керченский пролив», — рассказал он фанатам.

Однако, по мнению певца, шутки на эту тему уже привели к печальным последствиям: певцу запрещен въезд на Украину.

«Я вот так часто говорю на концертах и в итоге попал в эти списки въездных-невыездных», — цитирует его «Дни.ру».

Он отметил, что это решение Киева ему, конечно же, неприятно. Артист выразил надежду, что отношения России и Украину наладятся.

«Сегодня мне жаль, что я не могу там бывать, не из-за денег, нет, а из-за простых людей, которые ждут меня в тех 20 городах, куда я обычно приезжал на гастроли», — отметил он.

В мае российский музыкант Юрий Антонов и актер Игорь Петренко были внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».