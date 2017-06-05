Украинский поезд со 130 пассажирами загорелся под Винницей

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Винница, 5 июня. В Винницкой области Украины в понедельник загорелся дизельный поезд со 130 пассажирами. Людей успели вовремя эвакуировать, поэтому обошлось без пострадавших.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по ЧС, поезд «Могилев-Подольский — Жмеринка» загорелся в районе станции «Мытков». Очаг возгорания находился в кабине механика в дизельном локомотиве. Огонь полностью потушили к 6.54.

«В поезде находилось 130 пассажиров, которых на момент прибытия подразделения эвакуировали из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в украинском городе Каменец-Подольский состав, груженый щебнем, столкнулся с пассажирским поездом. Несколько вагонов тогда сошли с рельсов и перевернулись, в результате чего пострадали шесть человек.