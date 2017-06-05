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Происшествия
Смертельная рыбалка: мужчина зацепился удочкой за провода ЛЭП под Иркутском

Смертельная рыбалка: мужчина зацепился удочкой за провода ЛЭП под Иркутском

12:41  5 Июня 2017
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Смертельная рыбалка: мужчина зацепился удочкой за провода ЛЭП под Иркутском

Иркутск, 5 июня. Трагический инцидент произошел в Иркутской области: мужчина погиб, зацепившись удочкой за провода ЛЭП. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, рыбаком оказался 52-летний житель поселка Мамоны Иркутского района.

Согласно приведенным данным, накануне на берегу водоема возле населенного пункта мужчина зацепился удочкой за ЛЭП во время рыбалки и скончался на месте. В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, назначены соответствующие экспертизы и исследования. Ведется розыск очевидцев происшествия.

Как сообщало ранее агентство URA.RU, следственный комитет организовал проверку по факту ампутации ног у мужчины, на которого во время урагана упал тополь.

 

#рыбалка #иркутская область
Тимур Румянцев
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