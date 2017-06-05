Духов день — 2017: когда отмечается, история и традиции, что можно и что нельзя делать

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Завершается двухдневный христианский праздник, связанный со святой Троицей. Второй день Троицы на Руси называется Духов день. С этим днем связано много народных поверий.

Когда отмечается Духов день в 2017 году

В 2017 году христиане всех конфессий отмечают Духов день одновременно — 5 июня. Это связано с тем, что в этом году все христиане отмечали Пасху одновременно, 16 апреля, а Троица и Духов день «привязаны» к этому главному христианскому празднику.

Что такое Духов день

Троица, которую отметили 4 июня (читайте подробнее об этом празднике в материале Федерального агентства новостей) и Духов день в христианстве считается единым праздником Пятидесятницы — сошествия святого духа на апостолов на 50-й день после Воскресения Христова.

Согласно евангельским источникам, после своего Воскресения Иисус 40 дней являлся апостолам. В день Вознесения (в 2017 году этот праздник пришелся на 25 мая) Иисус поднялся над землей, дав апостолам надежду на помощь святого духа, который в православии считается исходящим от Бога-отца.

На десятый день после Вознесения, когда апостолы и дева Мария были в Сионской горнице (там, где в Страстную неделю проходила Тайная вечеря), они услышали сильный шум. В воздухе появились яркие всполохи огня, который светил, но не обжигал. Божественный огонь опустился на головы апостолов и потух, после чего все, находящиеся в горнице, ощутили действие мощной силы. Так на апостолов сошел святой дух, и они заговорили на разных языках, которых раньше не знали, чтобы нести по всему миру свет Евангелия.

Как празднуют Духов день

День Святого Духа, который в народной традиции называется Духов день, отмечают на следующий день после Троицы, этот праздник всегда он приходится на понедельник, 51-й день после Пасхи.

Поскольку в славянской мифологии это день вступления лета в свои права, праздник имеет и другие народные названия: именины Земли, Проводы русалок, Русальница, Иван-да-Марья.

В народной традиции считается, что вечером на Троицу с небес сходит святой дух, который благословляет землю и все, что на ней растет. В православных храмах в этот день проходят службы в честь пресвятого и животворящего духа. В этот день принято посещать храмы, чтобы помолиться за души умерших. В Духов день, так же, как и в Троицкую субботу, принято посещать кладбища, поминать усопших на могиле, а потом устраивать дома поминальные трапезы.

Что можно и нельзя делать в Духов день

Согласно славянской традиции, в Духов день нельзя тревожить землю, поэтому под запретом были все работы в поле, саду, огороде и т.д. На Руси в этот день не сеяли, не сажали цветы и овощи, не выкапывали растения, не занимались прополкой и вообще старались лишний раз не беспокоить землю-матушку. Считалось, что в противном случае земля-именинница может обидеться и наказать неурожаем.

Также в этот день были под запретом некоторые женские работы: не рекомендовалось шить, красить ткани, стирать, делать уборку. Кроме того под запретом было все, связанное с мытьем и купаньем, особенно в открытых водоемах. Древние славяне считали, что это последний день, когда русалки устраивают различные шалости и могут из озорства утащить купальщика под воду.

В Духов день не принято было заготавливать березовые веники, но можно было собирать лечебные травы, главное при этом нужно было не нарушить покрова земли. Целебные травы, собранные на Троицу и в Духов день, считались особенно сильными, их освящали в храмах, высушивали и хранили целый год.

По народной традиции в Духов день можно было попробовать поискать клад, считалось, что земля-именинница может порадовать тех, кто ее уважает и бережет.