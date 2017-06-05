СМИ сообщили о гибели стрелка, взявшего заложницу в Мельбурне

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Мельбурн, 5 июня. Стрелок, взявший в заложницы женщину в Мельбурне, погиб. Как сообщает австралийский филиал Sky News, перед смертью стрелок успел ранить двух полицейских, после чего спецназ решился на штурм квартиры.

Состояние пострадавших стражей правопорядка неизвестно. Местные власти утверждают, что ситуация находится под контролем. Ранее сообщалось о том, что на юго-востоке Мельбурна произошел взрыв. Прибыв на место, полиция обнаружила мертвое тело. Вскоре выяснилось, что неизвестный взял в заложника женщину.