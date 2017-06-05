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Сирия, 5 июня. Террористы ИГ* ведут огонь по позициям армии САР на юге Дейр эз-Зора. Отряды SDF**** и ВВС западной коалиции в ходе обстрелов и бомбардировок с воздуха нанесли серьезный ущерб северным районам Ракки. САА и ССА** несут потери в ходе противостояния на северо-востоке провинции Эс-Сувейда, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): открыла огонь по укрепрайонам боевиков к югу от Алеппо; ведет бои с отрядами ССА на северо-востоке от Эс-Сувейды, обе стороны несут потери; подверглась минометным обстрелам со стороны боевиков «Джейш Аль-Наср» у поселения Аль-Масасна на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): продолжает противостояние с армией Ирака у южного входа в район Старого города Мосула; казнило 11 своих боевиков в городе Аль-Маядин; обстреляло из минометов позиции САА на юге Дейр эз-Зора.

Курды: нанесли серию мощных артиллерийских ударов по северной окраине Ракки, причинив серьезный материальный ущерб инфраструктуре города.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по позициям ИГИЛ в районе площади Аль-Джейш Аль-Шааби на северо-западе Ракки.

Провинция Алеппо

Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели массированные обстрелы укрепрайонов боевиков-исламистов вблизи населенного пункта Тель Аль-Хатабат, находящегося к югу от города Алеппо. Данных о потерях в рядах радикалов связанный с оппозиционными группировками источник не приводит. Боевые действия в этом районе активизировались еще накануне, когда отряды боевиков в нарушение введенного режима тишины открыли огонь по правительственным блокпостам.

Административный центр провинции был полностью освобожден от оккупации исламистских формирований к концу прошлого года. Однако радикалы по-прежнему занимают обширные территории на западе и на юге провинции, регулярно обстреливая окраины Алеппо. Этой весной войска САА вели наступление в направлении крупного форпоста исламистов — города Анадан. Однако операция была приостановлена в связи с переброской сил в восточную часть региона, где армия САР ведет борьбу с «Исламским государством»*.

Провинция Хомс

Как передает новостной портал Qasioun, подконтрольный сирийской вооруженной оппозиции, отряды боевиков отразили наступление правительственных войск на город Зара к северу от Хомса. По данным источника, сирийские подразделения атаковали под прикрытием минометов и авиаударов ВВС САР. Ожесточенные столкновения велись также в районе близлежащей деревни Мураимин. Эти сведения, тем не менее, нуждаются в проверке. Важно отметить, что оппозиционные источники регулярно поставляют дезинформирующие данные с целью дискредитировать правительство республики и армию САР.

В северной части провинции находится анклав радикалов, который входит в одну из зон безопасности, установленных меморандумом 4 мая в результате переговоров в столице Казахстана. Однако, несмотря на действие режима без огня, многократно фиксировались нарушения боевиками условий перемирия.

Кроме того, другой связанный с оппозиционными силами источник заявляет о том, что сирийские военные обстреляли позиции боевиков на окраине города Кафр Ляха, также расположенного внутри анклава антиправительственных группировок к северу от столицы провинции. Никаких сведений о нанесенном исламистам уроне не сообщается.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» в настоящее время ведут мощные обстрелы опорных пунктов армии Сирии в районе больницы Аль-Асад на юге Дейр эз-Зора. Террористы используют преимущественно ракетные установки и минометы, передает военный источник в сети Twitter (@Nidalgazaui). Накануне и сегодня ночью ожесточенное противостояние разворачивалось на западной окраине города — в районе Аль-Панорама. Сообщалось, что радикалам удалось прорвать оборону правительственных войск вблизи холма Таль Умм Аббуд и захватить часть территорий в районе данной высоты, а также здание школы и ключевую дорожную развязку. Террористы ИГИЛ бросили все силы, базирующиеся в окрестностях столицы провинции, на захват подконтрольных САА районов города. Напомним, Ракка на данный момент охвачена отрядами Сирийской демократической армии (SDF) с трех сторон. Предполагается, что именно Дейр эз-Зор станет новой «столицей» террористического формирования. Сюда из Ракки продолжают перебираться высокопоставленные командиры и чиновники группировки.

В городе Аль-Маядин к югу от административного центра радикалы ИГ устроили массовую казнь своих же боевиков. В общей сложности были расстреляны 11 террористов «Исламского государства», сообщает новостной портал Ians Live. Информации о характере предъявленных казненным боевикам обвинений пока уточняется.

Провинция Ракка

Бойцы Демократической армии Сирии, поддерживаемые странами западной коалиции во главе с США, выпустили более 30 артиллерийских снарядов и мин по позициям ИГИЛ на северной окраине Ракки. При этом, тем не менее, взрывы фиксировались и в жилых районах города. Как сообщает информагентство Qasioun, инфраструктуре административного центра был нанесен колоссальный материальный ущерб. Тем временем ВВС международной коалиции нанесли новую серию ударов по опорным пунктам террористов ИГ в черте Ракки. Под ударом оказалась городская площадь Аль-Джейш Аль-Шааби на северо-западе столицы провинции. Данные о возможных жертвах среди местного населения пока выясняются.

В последние недели курдам удалось значительно приблизиться к удерживаемому боевиками городу сразу с трех направлений. Однако продвижение войск SDF и YPG постоянно сопровождается потерями среди гражданского населения провинции. Сотни мирных жителей погибли в результате бомбардировок коалиционной авиации.

Провинция Хама

Боевики оппозиционной группировки «Джейш Аль-Наср», являющейся частью Сирийской свободной армии (ССА), открыли минометный огонь по военнослужащим правительственной армии САР на линии фронта вблизи населенного пункта Аль-Масасна на севере провинции. Об этом сообщается на странице формирования в Telegram. Радикалы утверждают, что сирийские военные пытались продвинуться ближе к их позициям.

В северном регионе провинции Хама, напомним, действует режим перемирия, и, соответственно, использование любых видов оружия в этом районе запрещено. Тем не менее незаконные группировки уже не раз пытались прорвать линию оборону САА, рассчитывая восстановить контроль над утраченными опорными пунктами.

Провинция Эс-Сувейда

В пустынной области Бадия на северо-востоке провинции Эс-Сувейда разворачивается противостояние между подразделениями САА, поддерживаемыми бойцами проправительственных ополчений, и отрядами «свободной армии». Согласно данным информационного портала SOHR, потери в численном составе несут обе стороны конфликта. Другие подробности о ходе столкновений в этом регионе пока устанавливаются.

Ранее правительственным военнослужащим удалось освободить значительные территории вдоль южной границы Сирии. Боевики ССА действуют в регионе при поддержке Соединенных Штатов, войска которых базируются на территории соседней Иордании.

Ирак

Федеральная полиция Ирака, поддерживаемая самолетами ВВС западной коалиции, штурмует Старый город Мосула с южного входа. В результате столкновений были ликвидированы как минимум семь членов «Исламского государства». Бои пока продолжаются. Кроме того, как сообщает агентство Iraqi News, ссылаясь на источник в командовании армии Ирака, в освобожденном районе Тамуза 17 была обнаружена еще одна тюрьма ИГИЛ. Внутри военные нашли тела двоих мужчин и женщины, зверски убитых террористами. Под контролем террористической группировки остаются только три района на северо-западе Мосула, однако боевики не прекращают оказывать упорного сопротивления.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)