Суд вынес приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве

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Москва, 5 июня. Бывшую директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину признали виновной и вынесли приговор в Мещанском суде Москвы. Шарину признали виновной в экстремизме и растрате средств библиотеки.

«Признать Шарину виновной по статье 282, часть 3 и 4 и статье 160 Уголовного кодекса. Назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — огласила приговор судья Елена Гудошникова.

Защита подсудимой объявила, что считает вынесенный приговор незаконным и безосновательным и намерена в ближайшее время опротестовать решение Мещанского суда.

Напомним, экс-директора Библиотеки украинской литературы обвинили в том, что она «организовала в библиотеке возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской». Защита Шариной требовала оправдания директора библиотеки, поскольку в ее обязанности не входило ни формирование фондов, ни выставление книг на полках.