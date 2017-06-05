Катарский стрелочник: грехи за взращивание джихадистов повесили на Доху

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Минувшей ночью ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки Дохой международного терроризма и, в частности, «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Сегодняшним утром к санкциям против Катара присоединился Йемен, который также объявил о разрыве дипотношений с эмиратом.

С вещами на выход!

Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили в бахрейнской Манаме. В заявлении МИД королевства сказано: «С учетом продолжающихся действий со стороны Государства Катар, направленных на дестабилизацию ситуации и подрыв безопасности Королевства Бахрейн, а также вмешательства во внутренние дела, подстрекательства в СМИ, поддержки терроризма и оказания финансовой помощи группировкам, связанным с Ираном, для распространения хаоса в Бахрейне в ближайшие сутки для воздушного, наземного и морского транспорта, направляющегося из или в Катар будут закрыты все пограничные терминалы».

Кроме того, Бахрейн ввел запрет на использование катарскими компаниями воздушного пространства и территориальных вод королевства. Подданным эмирата отныне запрещен въезд и транзит через Бахрейн. Катарской дипмиссии было отведено двое суток на то, чтобы покинуть пределы страны. У проживающих в королевстве катарцев есть две недели, чтобы выехать из страны. Аналогичные предписания касаются подданных Бахрейна, находящихся в Катаре.

Крошечное островное королевство было оккупировано войсками соседней Саудовской Аравии еще в 2011 году, после начала в Бахрейне событий «Арабской весны» вслед за выступлениями в Тунисе и Египте. С тех пор внешняя политика Бахрейна следует в русле политике Эр-Рияда, несмотря на то, что Бахрейн обладает среди стран Залива одной из самых сильных шиитских общин (шииты составляют 60% населения страны, а сунниты — всего 20%) и традиционно был сильно связан с Ираном.

В силу этого, антикатарская позиция Саудовской Аравии, озвученная в течение нескольких часов после жесткого заявления Бахрейна, не была неожиданной.

В заявлении саудовского МИД было объявлено, что решение королевства о разрыве дипломатических отношений с Катаром принято в связи с серьезными нарушениями со стороны властей в Дохе в течение последних лет, направленными на раскол саудовского общества и посягательство на суверенитет страны. Плюс, из-за «покровительства террористических группировок и незаконных формирований, подрывающих стабильность в регионе». А также из-за «продвижения экстремистской идеологии посредством СМИ» и поддержки действий Ирана в регионе, в том числе «спонсируемых Тегераном мятежников-хуситов (сторонников шиитского движения «Ансар Аллах») в Йемене».

В исполнительной части саудовской дипломатической ноты изложены те же ограничительные меры: «Принято решение о закрытии воздушных, морских и наземных пограничных терминалов, а также о запрете на транзит, авиасообщение и использование территориальных вод королевства Катар». Подданным эмирата предписано в 14-дневный срок покинуть пределы королевства, а саудовским подданным дается аналогичный срок для того, чтобы уехать из Катара.

С точно такими же — по сути и по форме — заявлениями выступили внешнеполитические ведомства Египта и ОАЭ. Они также разорвали дипломатические отношения с Катаром и потребовали от своих соотечественников покинуть пределы эмирата.

Кроме того, базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания ОАЭ Etihad Airways объявила о приостановке, начиная со вторника, какого-либо авиасообщения с Катаром, что подразумевает, что выезд из Катара подданных ОАЭ будет идти через третьи страны.

Йеменский узел

Интересная ситуация сложилась с Йеменом, в котором бушует гражданская война. Формально Катар в этом конфликте выступал на стороне Саудовской Аравии, поддерживая правительство бывшего президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. Последний с помощью оккупационной армии ряда арабских государств во главе с саудитами ведет войну с повстанцами-хуситами.

Большую часть населения Йемена составляют шииты, а Иран впрямую поддерживает повстанцев-хуситов поставками вооружений и инструкторами. Поэтому заявление властей Йемена под руководством Хади, написанное под диктовку саудитов, выглядело достаточно нелепо: «Правительство Йемена обвиняет Катар в поддержке экстремистских групп в стране, а также поддерживает решение аравийской коалиции прекратить участие Катара в военной операции в Йемене».

Таким образом, йеменские власти в очередной раз продемонстрировали всю марионеточность своего режима, полностью зависящего от военной силы Эр-Рияда.

Ситуацию переворачивает с ног на голову и то, что Саудовская Аравия, разыгрывая «шиитско-иранскую» карту в отношении Катара, противоречит фактам. В отличие от Бахрейна и Йемена, где при поддержке саудитов суннитское меньшинство пытается взять верх над шиитским большинством, в Катаре устойчивое большинство — как в элите, так и в населении страны — составляют мусульмане-сунниты. Кроме того, Катар является вторым по значению после Саудовской Аравии мировым центром ваххабизма, который является официальной религией Саудовской Аравии.

Наконец, собственные взаимоотношения Катара с Ираном отнюдь не столь радужны. Между соседними странами имеется неурегулированный спор, касающийся пограничного шельфового месторождения Северное/Южный Парс, которое явочным порядком разрабатывается обеими странами со своей стороны шельфа Персидского залива.

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Таким образом, можно констатировать, что формальные поводы для публичного наказания Катара достаточно ходульны, однако за ними, безусловно, скрывается реальная подоплека.

Где этот чертов стрелочник?

Нетрудно заметить, что скоординированный внешнеполитический демарш Бахрейна, Египта, Йемена, ОАЭ и Саудовской Аравии последовал через две недели после визита в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа, который был принят саудитами на самом высоком уровне.

Скорее всего, решение о назначении «козла отпущения» в лице Катара было принято именно во время этого визита — а последующие дни были потрачены на согласование дипломатических позиций всех стран.

В таком решении, в общем-то, есть своя логика. Катар принимал прямое участие в финансировании и поддержке различных радикальных джихадистских группировок по всему Ближнему Востоку и в Северной Африке. Активисты, а то и открытые террористы не раз находили убежище в Катаре и получали от эмирата всестороннюю поддержку: начиная от денег и заканчивая эфирным временем на главном катарском телеканале «Аль-Джазира», ставшим настоящим информационным оружием в руках эмирата.

Многократно всплывали вещественные, документальные и иные свидетельства, доказывающие поддержку Катаром международного терроризма: в Ливии, Египте, Ираке, Сирии. Но это лишь часть правды, на которой посчитали нужным акцентировать внимание саудиты и в которую они постарались «запихнуть» аналогичные грехи других стран, взрастивших джихадистов.

Настоящей родиной той же «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ), как мы помним, является не Катар, а Саудовская Аравия. Первый глава «Аль-Каиды» Осама бен Ладен — не просто саудит, но принц «голубых кровей». Начальный этап становления «Исламского государства» проходил при теснейшем взаимодействии со спецслужбами США, которые лишь в 2014 году, после трех лет взращивания «ручного монстра», внезапно выяснили, что зверь вырвался на волю и отхватил по половине территории Сирии и Ирака.

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Террористы «Аль-Каиды» и других джихадистских организаций не раз находили пристанище и в другом «клоповнике» для террористов — в Лондоне, где с удовольствием давали политическое убежище исламистским радикалам всех мастей. Отличилась в поддержке «Исламского государства» и Турция, которая вплоть до середины 2016 года исправно снабжала боевиков ИГ* оружием и являлась каналом переброски боевиков со всего мира на территории «Исламского государства», взамен получая контрабандную нефть с территории Сирии и Ирака.

Наконец, еще не до конца освещена роль Саудовской Аравии в поддержке ИГ. Эта поддержка также всплывала в ряде сюжетов, когда боеприпасы и оружие с саудовской маркировкой обнаруживались в различных точках Сирии и Ирака, в том числе в распоряжении боевиков ИГ.

С другой стороны, назначение «катарского стрелочника» показывает, что расклад на Ближнем Востоке изменился, в том числе благодаря последовательным усилиям России и Ирана по разрешению сирийского и, опосредованно, иракского конфликта. К настоящему моменту «Исламское государство» стремительно коллапсирует от своего квазигосударственного статуса до обычного, хоть и не менее опасного состояния сетевой террористической организации.

Подобная трансформация неизбежно приведет к тому, что масса боевиков ИГ потеряет «базовую территорию», на которой она вольготно себя чувствовала, — и многие из джихадистов будут согласны купить жизнь и свободу в обмен на обвинительные показания против своих командиров и их кураторов. Ну а поскольку, как уже было сказано, у «Исламского государства» — «семь нянек», то во избежание наказания для всех них было решено назначить кормилицей «одноглазого чуда» кого-нибудь одного. На роль козла отпущения и был выбран эмират Катар.

Теперь осталось узнать — отделается ли Доха лишь «общественным порицанием», или же катарского стрелочника ждет более суровое наказание за грехи остальных «нянек терроризма».

* Организация запрещена на территории РФ.