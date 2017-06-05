ДНР: ставший сиротой после обстрела Донецка мальчик находится в реанимации

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Донецк, 5 июня. Ребенок, получивший ранение в результате обстрела Донецка, находится в тяжелом состоянии. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения печени, толстого и тонкого кишечников, правой кисти и правого бедра. Сейчас он прооперирован и находится в реанимации в Республиканской донецкой клинической детской больнице. Его мама погибла.

«Хирурги сделали свое дело, ребёнок находится в реанимации. Прогнозы трудно сказать, прошло только шесть часов после окончания операции», — рассказал Валерий Ковалёв, заведующий отделением неотложной хирургической помощи в комментарии телеканалу Life.

Как сообщалось ранее, накануне около 21.20 киевские силовики обстреляли Петровский район Донецка. Под огнем оказалась улица Амударьинская в районе поселка шахты Трудовская. В это время по улице шли мама и сын. Мина разорвалась прямо возле них. 37-летнюю женщину убило на месте. Ее сын был тяжело ранен.

