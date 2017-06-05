Фото спокойного канадца, стригущего газон во время торнадо, взорвало Сеть

В Избранное

Скопировать

Оттава, 5 июня. Житель Канады решил, что торнадо не повод откладывать работу в саду и отправился стричь газон. Фото, сделанное его женой, взорвало Интернет.

«Мой зверь косит траву с ветерком в волосах», — подписала супруга снимок.

На фото невозмутимый канадец стрижет газон на фоне огромного торнадо и сгущающихся грозовых облаков. Снимок моментально был разобран в Сети. Некоторые люди даже стали использовать его в качестве мема.

My beast mowing the lawn with a breeze in his hair تم نشره بواسطة ‏‎Cecilia Wessels‎‏ في 2 يونيو، 2017

«Когда очень долго откладывал дела», — шутят про него в социальной сети.

Главный же герой фото признался, что «поглядывал на него (торнадо. — Прим. ФАН)». По его словам, эпицентр разгула стихии находился несколько дальше, чем это кажется на фото.

Лик Николая Чудотворца увидели паломники в небе над Храмом Христа Спасителя в Москве 3 июня.