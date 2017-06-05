Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Фото спокойного канадца, стригущего газон во время торнадо, взорвало Сеть

Фото спокойного канадца, стригущего газон во время торнадо, взорвало Сеть

12:23  5 Июня 2017
597

Фото спокойного канадца, стригущего газон во время торнадо, взорвало Сеть

Оттава, 5 июня. Житель Канады решил, что торнадо не повод откладывать работу в саду и отправился стричь газон. Фото, сделанное его женой, взорвало Интернет.

«Мой зверь косит траву с ветерком в волосах», — подписала супруга снимок.

На фото невозмутимый канадец стрижет газон на фоне огромного торнадо и сгущающихся грозовых облаков. Снимок моментально был разобран в Сети. Некоторые люди даже стали использовать его в качестве мема.

My beast mowing the lawn with a breeze in his hair

تم نشره بواسطة ‏‎Cecilia Wessels‎‏ في 2 يونيو، 2017

«Когда очень долго откладывал дела», — шутят про него в социальной сети.

Главный же герой фото признался, что «поглядывал на него (торнадо. — Прим. ФАН)». По его словам, эпицентр разгула стихии находился несколько дальше, чем это кажется на фото.

Лик Николая Чудотворца увидели паломники в небе над Храмом Христа Спасителя в Москве 3 июня.

 

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть