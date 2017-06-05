Шесть арабских авиакомпаний приостановили полеты в Катар

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Доха, 5 июня. Арабские авиакомпании Emirates, Flydubai, Etihad Airways, Saudia, Gulf Air и Egypt Air приостановили полеты в Катар после того, как с ним разорвали отношения Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия.

В настоящее время прямые рейсы из России в Катар выполняет авиакомпания Qatar Airways. Кроме того, попасть в столицу государства Доху можно с помощью авиакомпаний Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines и Pegasus (речь идет о рейсах с пересадкой).

По последним данным, катарская авиакомпания Qatar Airways, в свою очередь, отменила все рейсы в Саудовскую Аравию до 6 июня.

Добавим, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны, заявившие о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сесть за стол переговоров. Поводом для разрыва отношений послужили обвинения в поддержке Катаром террористических группировок.