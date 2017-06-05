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Мальдивы объявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром

Мальдивы объявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром

12:17  5 Июня 2017
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Мальдивы объявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром

Сана, 5 июня. Власти Мальдивской Республики объявили в понедельник о разрыве дипотношений с Катаром. Соответствующую информацию приводит телеканал «Аль-Арабия».

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Йемен и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических, а также консульских отношений с Катаром. Так, страны Персидского залива обвиняют Доху в действиях, которые дестабилизируют внутреннюю ситуацию в этих арабских государствах, в также в поддержке террористических организаций.

 

#катар #мальдивы
Тимур Румянцев
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