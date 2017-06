В Варшаве отказались слушать доклад о нормализации отношений с Россией

В Избранное

Администрация Варшавской восточноевропейской конференции (Warsaw East European Conference 2017), которая должна состояться 10-13 июля 2017 года в Варшавском университете, отказалась включить в программу доклад политического аналитика CIS-EMO, научного сотрудника Российской академии наук Алексея Семенова о перспективах восстановления отношений между Россией и Западом. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в международной мониторинговой организации CIS-EMO (CIS-Europe Monitoring Organization).

В аннотации к докладу «Перспективы восстановления диалога между Россией и Западом: пути преодоления кризиса» (The prospects for future dialogue between Russia and the West: ways of overcoming crisis) отмечается, что серьезное ухудшение отношений между Россией и Западом, ставшее следствием украинского кризиса, породило рост отчужденности между странами. Кроме того, отсутствие полноценного диалога и постепенное формирование устойчивых негативных образов друг друга представляют большую опасность для долгосрочных отношений.

По мнению автора, несмотря на экономические санкции, которые наносят ущерб как России, так и ее западным партнерам, а также попытки Москвы повернуть свою внешнюю политику на Восток и установить более тесные отношения с Китаем, альтернативы российско-европейскому сотрудничеству не существует. Перед лицом новых общих вызовов для глобальной безопасности политическое единство и стратегическое партнерство между Россией и Западом важнее, чем когда-либо. Автор раскрывает факторы, препятствующие диалогу между Россией и Западом, показывает, указывает на ошибки России и Запада, которые привели к международному кризису, и рассматривает перспективы восстановления отношений и формирования конструктивного диалога.

Интересно, что отказ со стороны администрации Конференции последовал уже после предоставления полного текста доклада, а не на этапе рассмотрения заявок. Вероятно, отказ произошел из-за критической позиции доклада по отношению к отчетам аффилировнной с Пентагоном RAND Corporation, в которых регулярно говорится о «российской угрозе», а также из-за скептицизма по поводу эффективности антироссийских санкций. В докладе Алексея Семенова приводилось множество аргументов, подтверждающих контрпродуктивность западных санкций.

Международная мониторинговая организация CIS-EMO выражает сожаление, что Варшавский университет в лице организаторов Конференции проявляет незаинтересованность в обсуждении путей преодоления кризиса в международных отношениях, демонстративно отвергает доклады, в которых содержатся предложения по возможным способам восстановления отношений между Россией и Западом. Варшавский университет препятствует диалогу между экспертным и академическим сообществами.