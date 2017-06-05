Боевики ИГ на Филиппинах разорили и сожгли католическую церковь

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Манила, 5 июня. Террористы из филиппинской группировки «Абу Сайяф», объявившие о своей приверженности лидерам террористического «Исламского государства»* (запрещено в РФ), засняли на видео совершенный ими разгром католической церкви в филиппинском городе Марави. В видео, распространенном по интернет-каналам ИГИЛ*, террористы валят статуи Иисуса Христа и католических святых, а в завершение поджигают церковь.

Несмотря на то, что филиппинские военные, по собственным утверждениям, контролируют большую часть захваченного ранее города Марави, боевики продолжают терроризировать население, в первую очередь местных христиан. В видео, выпущенном группировкой, филиппинский священник падре Тересито Суганоб рассказал, что его, и еще около двухсот человек, включая женщин и детей, террористы «Абу Сайяф» держат в заложниках. Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что не намерен вести переговоров с террористами и связанные с ИГ* боевики должны быть уничтожены даже ценой жизни заложников.

* Организация запрещена на территории РФ.