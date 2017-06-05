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Происшествия
Стрелок в Мельбурне, взявший заложницу, подстрелил двоих полицейских

Стрелок в Мельбурне, взявший заложницу, подстрелил двоих полицейских

11:56  5 Июня 2017  /обновлено: 12:07  05 Июня 2017
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Число жертв стрелка, взявшего заложников в Мельбурне, выросло до 3 человек

Мельбурн, 5 июня. Один человек погиб, двое ранен в Мельбурне, где неизвестный захватил женщину в заложницы. Инцидент произошел в многоквартирном доме на Bay Street.

Полиция прибыла на место после сообщений о взрыве и обнаружила мертвое тело. Согласно последним данным, стрелок, взявший женщину в заложницы, подстрелил двоих полицейских, сообщает 9 news.

«Мы полагаем, что он удерживает женщину и не хочет отпускать ее живой», — пояснили в полиции.

Геннадий Плющев
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